Міністр фінансів розповів, яким буде держбюджет-2018

Проект державного бюджету України на 2018 рік формується відповідно до пріоритетів продовження децентралізації та зміцнення місцевих бюджетів, підвищення соціальних стандартів, стимулювання промисловості та створення нових робочих місць.

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Про це написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи підсумки обговорення місцевих бюджетів на 2018 рік з представниками органів місцевого самоврядування, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти і науки.

За словами міністра, учасники зустрічі обговорили механізми контролю за ефективним використанням коштів на місцях і проаналізували показники міжбюджетних відносин.

Також Данилюк зазначив, що учасники зустрічі зосередили увагу на важливості створення нової формули розподілу освітньої субвенції на 2018 рік і обговорили питання впровадження нових методів фінансування первинної медичної допомоги, на яку в 2018 році передбачається направити 14,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в липні почало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному році становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, у 2019 році - 132 млн грн, у 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.