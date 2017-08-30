Реальна зарплата в Україні за рік зросла на 17%

Реальна заробітна плата в Україні у липні порівняно з червнем 2017 року зменшилася на 0,5%, а щодо липня 2016 року збільшилася на 17,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні становила 7339 грн, що у 2,3 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно із червнем розмір заробітної плати зменшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (до липня 2016 року) збільшився на 36,6%.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2017 року мінімальну зарплату в Україні було підвищено більш ніж у 2 рази - до 3200 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлено на рівні 1684 грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2017 року порівняно з минулим місяцем збільшилася на 7,6% - до 7360 грн.

Порівняно з червнем 2016 року, зростання середньої зарплати в червні 2017 року становило 37,9%, що в натуральному еквіваленті становить 2789 грн.

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2017 року порівняно з травнем збільшилася на 5,8% - до 5337 грн, а щодо червня 2016 року - на 18,9%.