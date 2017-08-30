Проект держбюджету-2018 буде внесено до парламенту 15 вересня - Гройсман

Кабінет міністрів України 15 вересня внесе до Верховної Ради проект закону про державний бюджет України на 2018 рік, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Читайте такожБюджет з початку року перевиконано за доходами на 10% – Держказначейство

«Ми 15 вересня, як це передбачено законодавством, внесемо до парламенту проект закону про державний бюджет України на 2018 рік», - сказав Гройсман.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що проект держбюджету України на 2018 рік формується відповідно до пріоритетів продовження децентралізації та зміцнення місцевих бюджетів, підвищення соціальних стандартів, стимулювання промисловості і створення нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів в липні розпочало роботу над проектом держбюджету на 2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі.

Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, в 2019 році - 132 млн грн, в 2020 році - 297 млн ​​грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн в 2018 році, 17,1 млрд грн в 2019 році і 0,5 млрд грн в 2020 році.

На дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.