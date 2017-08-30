Гройсман нагадав депутатам про пенсійну реформу – очікує прийняття у вересні

Кабінет міністрів України розраховує на затвердження у Верховній Раді розробленої урядом пенсійної реформи у вересні.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«Ми розраховуємо, що ця реформа буде ухвалена вже у вересні місяці українським парламентом», - сказав глава уряду.

Гройсман відзначив, що підвищення пенсій українцям можливе вже з 1 жовтня, і в уряду є для цього фінансові можливості.

Глава уряду також сказав, що реформа дозволить здійснити перерахунок пенсій для 5,620 млн українців та індексацію ще для 4 млн громадян, але при цьому залишає незмінним пенсійний вік і скасовує 15% податок для працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, згідно з яким уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій на користь 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн.

Проведення пенсійної реформи є одним із основних зобов'язань України для продовження співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.