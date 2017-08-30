Пенсійна реформа дозволить переглянути пенсії для військових - прем'єр

Прийняття пенсійної реформи дозволить почати перегляд пенсійного забезпечення для військовослужбовців, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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"Прийняття загальної пенсійної реформи відкриє можливість для розробки нового законодавства щодо забезпечення пенсій військовослужбовцям. Політично, технологічно це рішення вже прийнято. Ми це обговорювали з президентом. Це абсолютно чіткий наш пріоритет", - сказав глава уряду.

Раніше Гройсман заявив, що уряд розраховує на затвердження у Верховній Раді пенсійної реформи у вересні.

За його словами, реформа дозволить провести перерахунок пенсій для 5,620 мільйона українців та індексацію ще для 4 мільйонів громадян, але при цьому залишає незмінним пенсійний вік і скасовує 15% податок для працюючих пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, проведення якої є одним з основних зобов'язань України для продовження співпраці з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом.