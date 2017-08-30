Гройсман очікує восени прийняття в Раді до 50 законопроектів, які покращать життя українців

Кабінет міністрів України очікує цієї осені затвердження у Верховній Раді близько 50 законопроектів для поліпшення життя українців, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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«Є близько 50 законопроектів, які можливо затвердити в парламенті вже цієї осені, які значно змінять ситуацію в країні на краще», - сказав глава уряду.

За його словами, Кабмін визначив п'ять пріоритетних пакетів законопроектів, які сьогодні є в парламенті й щодо яких потрібні рішення.

«Це пенсійна реформа, медична реформа, реформа освіти, електронні довірчі послуги та міжнародні стандарти фінансової звітності», - зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, ці документи повністю готові до затвердження в першому і другому читаннях, і можуть бути ухвалені вже восени, що дозволить поліпшити бізнес-клімат у країні й забезпечити подальше зростання економіки України.

Як повідомляв УНІАН, у рамках третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе зобов'язання ухвалити земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року. Однак пенсійна реформа була ухвалена парламентом у першому читанні лише в середині липня, а земельну реформу Верховна Рада так і не розглянула до закриття сесії.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард досягли домовленості щодо виключення земельної реформи з переліку обов'язкових умов для виділення наступного траншу. При цьому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ відклав надання чергового траншу, запланованого на липень, через неготовність парламенту ухвалити земельну реформу.

За словами прем'єра, земельна реформа, яка передбачає можливість придбання до 200 га землі для громадян України і до 1000 га землі для фермерських господарств, готова на 99%, але потребує розробки фінансових інструментів підтримки фермерства та погодження із зацікавленими сторонами. В уряді очікують отримати четвертий транш восени.