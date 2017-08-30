Гривня трохи подешевшала на міжбанку

У середу, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,58/25,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,57/30,59 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,5801 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 356 угод на суму 198,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,44/25,47 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,60/30,63 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,43/0,44 грн/рубль.