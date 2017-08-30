Фіскальна служба відзвітувала про сплату податків: показники зросли на третину

Платники податків за січень-липень 2017 року перерахували до зведеного бюджету України 92,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 34,6%, або на 23,7 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, в тому числі в липні сплачено податку на доходи фізичних осіб на 14,7 мільярда гривень, або на 30,3%, більше показника за липень минулого року.

За інформацією ДФС, сплата військового збору за цей період склала 8,2 мільярда гривень, що на 31,6%, або майже на 2 мільярди гривень, що більше минулорічного показника. У тому числі в липні держбюджет отримав понад 1,3 мільярда гривень військового збору, або на 30,1% більше показника за липень 2016 року.

Також повідомляється, що сплата єдиного соціального внеску за січень-липень становила 99,4 мільярда гривень, що на 26,2 мільярда гривень більше минулорічного показника.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3 200 гривень, та набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.