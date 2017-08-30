Мінекономрозвитку запустило систему автоматичного контролю тендерів на Prozorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило новий моніторинговий інструмент – систему ризик-індикаторів, яка дозволяє автоматично визначати потенційні порушення у закупівлі через електронну систему Prozorro до того, як вони відбулися.

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Про це повідомив на презентації проекту заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми отримали дійсно науковий продукт, над яким працювало багато людей, як в Україні, так і за її межами... це набір ризик-індикаторів, які можуть спрацьовувати на той чи інший тендер", - сказав Нефьодов, додавши, що спрацьовування одного індикатора, можливо, не свідчить про необхідність втручання правоохоронних органів, однак викликають серйозні підозри тендери, за якими одночасно спрацьовують 8 ризик-індикаторів.

"Ми хочемо в автоматичному режимі відсікти аукціони, до яких є питання, ми хочемо не тільки демонструвати їх на онлайн-ресурсі, але щоб на них реагували правоохоронні органи. Що для цього зроблено? У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який розширює права Державної аудиторської служби в цьому напрямі, де прямо прописано використання ризик-індикаторів. Це і є той інструмент виявлення потенційних проблем, які ми будемо направляти на Державну аудиторську службу, а після цього - і в правоохоронні органи. Це значно ефективніше, ніж у ручному режимі дивитися за десятками тисяч тендерів", - сказав Нефьодов.

Присутній на прес-конференції директор програми інноваційних проектів Transparency International Україна Віктор Нестулій зазначив, що система сьогодні запускається в пілотному режимі і буде тестуватися протягом декількох місяців.

Нестулій зазначив, що програма буде розвиватися в бік збільшення кількості ризик-індикаторів та їх комбінацій, наразі вона має 16 індикаторів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Мінекономрозвитку запустило рейтинг замовників системи Prozorro, який дозволяє аналізувати і підвищувати ефективність закупівель організаціями, які працюють в одній сфері.

Кількість державних закупівель в електронній системі Prozorro з моменту вступу в силу норми про її обов'язкове застосування для всіх надпорогових закупівель 1 серпня 2016 року зросло у 5,5 рази - до 991,5 тисячі, а сума торгів зросла майже в 10 разів - до 725 мільярдів гривень.

Мінекономрозвитку планує у 2017 році досягти економії бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних держзакупівель Prozorro в 50 мільярдів гривень.