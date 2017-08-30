Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро, але опустив до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 31 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2557,9541 (30 серпня – 2544,0576)

100 EUR – 3048,0581 (30 серпня – 3065,0806)

10 RUR – 4,3554 (30 серпня – 4,3464)

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Як повідомляв УНІАН, 30 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 25,58/25,60 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,47/30,49 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,43/0,44 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5795 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 556 угод на суму 348,10 мільйона доларів.