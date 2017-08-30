Moody's дав прогноз щодо зростання економіки України в 2017-2018 роках
18:47, 30 серпня 2017Фінанси
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Рейтингове агентство прогнозує річне зростання ВВП України в 2017-2018 роках в середньому на 2,5%.
Ілюстрація REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service прогнозує стриманий річне зростання ВВП України в 2017-2018 роках на 2,5% в середньому.
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Як повідомляється на сайті агентства, поєднання поліпшення економічних умов і зниження процентних ставок допоможе стимулювати кредитний попит і поліпшити можливості погашення боргів позичальників.
Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service, що входить в трійку найбільших рейтингових агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видало позитивний прогноз для нашої держави.
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