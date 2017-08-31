Профіцит платіжного балансу України зріс у 1,5 раза

Платіжний баланс України в січні-липні 2017 року зведено з профіцитом на рівні 764 млн дол., що в 1,5 разу вище від профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 517 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в липні платіжний баланс зведено з дефіцитом на рівні 285 млн дол. проти 110 млн дол. профіциту роком раніше.

Згідно з даними НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій становив 594 млн дол. у липні і 2,160 млрд дол. - у січні-липні 2017 року.

Чисті надходження за фінансовим рахунком становили 302 млн дол. у липні і 2,917 млрд дол. - у січні-липні.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведено з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 разу більше від профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.