Засновник Zara став найбагатшою людиною світу за версією Forbes, обігнавши Гейтса

Амансіо Ортега, засновник іспанської роздрібного гіганта Inditex (включає бренди Zara, Massimo Dutti та інші), посів першу сходинку Forbes Real Time і став найбагатшою людиною на планеті. Зараз він багатший за Білла Гейтса — традиційного лідера рейтингу — на $200 млн.

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Як пише Forbes, Ортега займав першу сходинку списку тричі, проте ніколи не затримувався на першому місці довше доби. Акції компанії мільярдера 29 серпня подорожчали на 1%, і до кінця дня вівторка він всього на $100 млн відставав від засновника Microsoft. У середу йому вдалося його обійти. В даний час статок 81-річного уродженця Іспанії оцінюється в $85 млрд.

За останній місяць він розбагатів на $1,2 млрд, але його просуванню в рейтингу також сприяло те, що Гейтс і Безос здали свої позиції. Гейтс пожертвував $4,6 млрд на благодійність, а Безос опустився в рейтингу після падіння акцій Amazon, що послідувало за публікацією фінансової звітності корпорації. Минулого місяця статок засновника інтернет-ритейлера скоротився на $4 млрд.

Ортега став найбагатшою людиною у світі вперше в жовтні 2015 року, однак поступився цим місцим Гейтсу менш ніж через 24 години. У листопаді 2016 року він знову повернувся на першу сходинку, проте потім знову поступився творцеві Microsoft.