Тимчасову адміністрацію в банку "Гефест" продовжили на місяць

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити терміни тимчасової адміністрації в банку "Гефест" на 1 місяць – до 1 жовтня включно.

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Як повідомила прес-служба Фонду, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Вікторії Степанець.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 2 серпня визнав банк "Гефест" неплатоспроможним за невиконання вимог регулятора щодо докапіталізації до 200 мільйонів гривень до 11 липня 2017 року.

За даними НБУ, на 1 квітня банк посідав 90-е місце серед 90 працюючих банків за обсягом активів, а власником фінустанови був громадянин України Ігор Кутицкий.