Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 20%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-липні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 3,187 мільярда доларів, що на 20,2% вище дефіциту за січень-липень 2016 року на рівні 2,652 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-липень порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 31,2% - до 4,259 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 1,8 рази – до 1,072 мільярда доларів.

За даними НБУ, в липні дефіцит зовнішньої торгівлі склав 900 мільйонів доларів, у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 1,082 мільярда доларів, профіцит торгівлі послугами – 182 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.