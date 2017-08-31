Фонд гарантування продовжив ліквідацію двох банків із зони АТО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації «Українського комунального банку» і «Східно-промислового комерційного банку» на один рік.

Читайте такожТимчасову адміністрацію в банку "Гефест" продовжили на місяць

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація «Укркомунбанку» продовжується до 13 вересня 2018 року включно, «ВП Банку» - до 10 вересня 2018 року включно.

Також повідомляється, що аналогічним чином Фонд продовжив повноваження ліквідатора цих банків Андрія Матвієнка.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в травні 2015 року відніс «Український комунальний банк» (м. Луганськ) до категорії неплатоспроможних у зв'язку з припиненням його роботи через проведення антитерористичної операції. Банк працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов. ЗМІ пов'язували банк з тодішнім головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександром Єфремовим.

У вересні 2015 року Національний банк відкликав банківську ліцензію у «Східно-промислового комерційного банку» (м. Луганськ) у зв'язку з не проведенням перереєстрації фінустанови поза зоною проведення антитерористичної операції. Банк працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов.