НБУ на валютному аукціоні продав банкам понад $44 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 31 серпня, продав банкам 44,3 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,68 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 53,3 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, на 12:30 встановився на рівні 25,6996 грн/дол.

Нагадаємо, в останній раз НБУ проводив аукціон з продажу банкам валюти 5 липня, під час якого продав $34,9 млн за середньозваженим курсом 26,1189 грн/$.