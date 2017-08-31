НБУ розробив мобільний додаток про елементи захисту гривні

Національний банк розробив інтерактивний мобільний додаток "Українська гривня" для демонстрації користувачам всіх елементів захисту національної валюти України.

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"Фахівці Національного банку вперше розробили спеціальний мобільний додаток про захист гривні, який дозволить кожному з вас за допомогою будь-якого гаджета познайомитися з українською гривнею ближче", - сказав виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій в ході презентації програми.

Він підкреслив, що Національний банк постійно модернізує і захищає українську валюту, втілюючи максимально можливий спектр світових інновацій.

У свою чергу, директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк продемонстрував основні можливості програми, в тому числі відеоперегляд елементів захисту на прикладі купюр номіналом 100 та 500 гривень.

"В інтерактивній формі відображені захисні ознаки з імітацією перегляду банкноти проти світла, відображений кінематичний ефект і елементи, які відчуваються на дотик, а також зображення та написи, які можна побачити за допомогою збільшувального скла", - пояснив він.

Також в НБУ повідомили, що безкоштовний додаток "Українська гривня" доступний для всіх користувачів мобільних девайсів після його завантаження в App Store, Google Play або на сайті регулятора, а найближчим часом буде представлена англомовна версія програми.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році вилучив з обігу близько 7 тисяч штук підроблених банкнот національної валюти на загальну суму 1,7 мільйона гривень, що відповідає показникам 2015 року за кількістю, однак на 40% більше за сумою.

Зростання загальної суми виявлених підробок, як пояснили в НБУ, зумовлений збільшенням кількості підроблених купюр номіналом 500 гривень.

Крім вилучених 2679 штук підроблених банкнот номіналом 500 гривень, протягом минулого року вилучено 1809 банкнот номіналом 50 гривень, 1432 – номіналом 100 гривень і 642 – номіналом 200 гривень.