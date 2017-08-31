НБУ розробив мобільний додаток про елементи захисту гривні
Безкоштовний додаток "Українська гривня" доступний для всіх користувачів мобільних девайсів в App Store, Google Play або на сайті Нацбанку.
Національний банк розробив інтерактивний мобільний додаток "Українська гривня" для демонстрації користувачам всіх елементів захисту національної валюти України.
Читайте такожВ НБУ назвали кількість фальшивих грошей в Україні: побільшало підроблених "п'ятисоток" (інфографіка)
"Фахівці Національного банку вперше розробили спеціальний мобільний додаток про захист гривні, який дозволить кожному з вас за допомогою будь-якого гаджета познайомитися з українською гривнею ближче", - сказав виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій в ході презентації програми.
Він підкреслив, що Національний банк постійно модернізує і захищає українську валюту, втілюючи максимально можливий спектр світових інновацій.
У свою чергу, директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк продемонстрував основні можливості програми, в тому числі відеоперегляд елементів захисту на прикладі купюр номіналом 100 та 500 гривень.
"В інтерактивній формі відображені захисні ознаки з імітацією перегляду банкноти проти світла, відображений кінематичний ефект і елементи, які відчуваються на дотик, а також зображення та написи, які можна побачити за допомогою збільшувального скла", - пояснив він.
Також в НБУ повідомили, що безкоштовний додаток "Українська гривня" доступний для всіх користувачів мобільних девайсів після його завантаження в App Store, Google Play або на сайті регулятора, а найближчим часом буде представлена англомовна версія програми.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році вилучив з обігу близько 7 тисяч штук підроблених банкнот національної валюти на загальну суму 1,7 мільйона гривень, що відповідає показникам 2015 року за кількістю, однак на 40% більше за сумою.
Зростання загальної суми виявлених підробок, як пояснили в НБУ, зумовлений збільшенням кількості підроблених купюр номіналом 500 гривень.
Крім вилучених 2679 штук підроблених банкнот номіналом 500 гривень, протягом минулого року вилучено 1809 банкнот номіналом 50 гривень, 1432 – номіналом 100 гривень і 642 – номіналом 200 гривень.