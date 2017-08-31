Нацбанк не визнає Bitcoin валютою, але й не забороняє його майнінг

Bitcoin не потрапляє під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства, вважають у Національному банку України.

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"Ми як Національний банк, маючи такі визначення, як валюта, валютні цінності, грошовий сурогат, електронні гроші, не знаходимо в цьому переліку категорії, до якої можна прирівняти Bitcoin. І вважаємо, що це не валюта", - сказав виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій в ході презентації в НБУ, посилаючись на результати сьогоднішнього засідання ради фінансової стабільності.

За його словами, на відміну від валюти, у Bitcoin немає централізованого емітента, при цьому він є предметом торгівлі як товар.

"Ми не можемо на сьогодні визначити, що це таке", - додав керівник НБУ, зазначивши, що регулятор спільно з іншими держорганами в рамках ради фінансової стабільності знайде це визначення як можна швидше.

Разом з тим Смолій зазначив, що майниг не є порушенням законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Податкова міліція Києва спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів у ході легалізації грошових коштів із використанням криптовалюти Bitcoin.

У Національному банку заявили, що регулятор не несе відповідальності за можливі ризики й втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована й може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи шляхом використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.