ЗМІ дізналися, хто буде зображений на новій 1000-гривневій купюрі

На новій 1000-гривневій купюрі може бути зображений Пилип Орлик. Про це, посилаючись на джерело в НБУ, передають "Вести".

"Було запропоновано три варіанти нової купюри – Вернадський, Сікорський й Орлик. Але Сікорський відпав майже одразу", – повідомило джерело.

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Як зазначили в Нацбанку, "інформація про банкноти України нових зразків є державною таємницею до офіційного повідомлення Національного банку".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Нацбанк вже надрукував найбільшу з представлених українських банкнот номіналом в 1 тисячу гривень.

Нагадаємо, ще в 2016 році з'явилася інформація про можливість введення купюри номіналом у тисячу гривень. Тоді представники Нацбанку підтвердили, що такі плани є, проте терміни введення банкноти не називалися.

Крім того, представники НБУ спростували інформацію про те, що на купюрі зображений письменник Пантелеймон Куліш. Однак так і не повідомили, чий портрет прикрасить банкноту.