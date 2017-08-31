Рева назвав перші кроки після прийняття закону про пенсійну реформу

Першим кроком після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у другому читанні стане проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів, повідомило Міністерство соціальної політики України.

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"Осучаснення пенсій, тобто приведення їх розміру у відповідність з сучасними показниками середньої зарплати за останні три роки, заплановано пенсійною реформою з 1 жовтня. Це призведе до суттєвого збільшення виплат тим громадянам, яким пенсії не перераховувались вже багато років, що призвело до величезного розриву у розмірах пенсійних виплат", - процитувала прес-служба міністра соціальної політики Андрія Реву.

Він також пояснив різницю між осучасненням і індексацією пенсійних виплат. Так, за словами міністра, індексація - це збільшення розміру пенсії на коефіцієнт зростання інфляції, що дозволяє збільшити виплати не більше зазначеного показника. При цьому осучаснення пенсій передбачає збільшення розміру пенсійних виплат з урахуванням двох показників - зростання індексу інфляції та збільшення розміру середньої заробітної плати по країні, що дозволить уряду збільшувати пенсії понад рівень інфляції.

Згідно з повідомленням, зростання зарплат створює відповідний ресурс для збільшення розмірів пенсійних виплат, а значить таке збільшення пенсій повністю забезпечує умови стабільності Пенсійного фонду.

"Осучаснення пенсій це одна з основних складових пенсійної реформи, адже для запровадження цього механізму потрібно вносити комплексні зміни в чинне законодавство, що неможливо зробити поза рамками системної реформи. Таким чином, пенсійна реформа буде скасована існуюча норма закону, яка призводить перерахунок пенсій у пряму залежність від наявності фінансових ресурсів, а, враховуючи дефіцит Пенсійного фонду, блокує можливість збільшення розміру пенсійних виплат", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень.