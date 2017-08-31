Рева назвав перші кроки після прийняття закону про пенсійну реформу
Голова Мінсоцполітики повідомив, що після прийняття законопроекту про пенсійну реформу стане першим питання проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів.
Першим кроком після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у другому читанні стане проведення осучаснення пенсій для всіх без винятку пенсіонерів, повідомило Міністерство соціальної політики України.
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"Осучаснення пенсій, тобто приведення їх розміру у відповідність з сучасними показниками середньої зарплати за останні три роки, заплановано пенсійною реформою з 1 жовтня. Це призведе до суттєвого збільшення виплат тим громадянам, яким пенсії не перераховувались вже багато років, що призвело до величезного розриву у розмірах пенсійних виплат", - процитувала прес-служба міністра соціальної політики Андрія Реву.
Він також пояснив різницю між осучасненням і індексацією пенсійних виплат. Так, за словами міністра, індексація - це збільшення розміру пенсії на коефіцієнт зростання інфляції, що дозволяє збільшити виплати не більше зазначеного показника. При цьому осучаснення пенсій передбачає збільшення розміру пенсійних виплат з урахуванням двох показників - зростання індексу інфляції та збільшення розміру середньої заробітної плати по країні, що дозволить уряду збільшувати пенсії понад рівень інфляції.
Згідно з повідомленням, зростання зарплат створює відповідний ресурс для збільшення розмірів пенсійних виплат, а значить таке збільшення пенсій повністю забезпечує умови стабільності Пенсійного фонду.
"Осучаснення пенсій це одна з основних складових пенсійної реформи, адже для запровадження цього механізму потрібно вносити комплексні зміни в чинне законодавство, що неможливо зробити поза рамками системної реформи. Таким чином, пенсійна реформа буде скасована існуюча норма закону, яка призводить перерахунок пенсій у пряму залежність від наявності фінансових ресурсів, а, враховуючи дефіцит Пенсійного фонду, блокує можливість збільшення розміру пенсійних виплат", - сказав Рева.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу. У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень.