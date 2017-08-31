Місія МВФ почне роботу в Києві 12 вересня - джерело

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду почне роботу в Києві 12 вересня, повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді.

«Місія МВФ очікується 12 вересня», - повідомив співрозмовник агентства.

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За його словами, представники Фонду проінспектують виконання нашою країною зобов'язань для чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого та стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати цього року ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.