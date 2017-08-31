Офіційний курс гривні: долар дорожчає, євро дешевшає

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2569,3957 (31 серпня – 2557,9541)

100 EUR – 3038,3104 (31 серпня – 3048,0581)

10 RUR – 4,3887 (31 серпня – 4,3554)

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,70 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,42/30,46 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,44/0,45 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6940 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 640 угод на суму 452,98 мільйона доларів.