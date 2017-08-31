НБУ пояснив аукціон з продажу валюти після 2-місячної перерви

Національний банк України пояснює проведення сьогодні, 31 серпня, аукціону з продажу валюти після майже двомісячної перерви - з 5 липня - перевищенням попиту на валюту над пропозицією і відповідним посиленням волатильності на валютному ринку.

Читайте такожНацбанк не визнає Bitcoin валютою, але й не забороняє його майнінг

"Зараз фундаментальні фактори залишаються сприятливими для українських експортерів, зокрема, кон'юнктура на світових ринках сталі та залізної руди. Останні місяці експортні надходження продовжували зростати, в середньому перевищує минулорічні показники приблизно на 15%. Продовжує в значних обсягах заходити і виручка від експорту сільськогосподарської продукції", - наголошується в коментарі регулятора, переданому УНІАН.

Нацбанк підкреслив, що дотримується політики згладжування надмірних коливань на валютному ринку, навіть за умови плаваючого курсу оперативно реагуючи на потреби ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 31 серпня, продав банкам 44,3 мільйона доларів.

Сьогодні, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,70 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 17:00 встановився на рівні 25,6940 гривні/долар.