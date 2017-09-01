Греція пом'якшує контроль за рухом капіталу

Влада Греції з 1 вересня послабляють заходи контролю за рухом капіталів (capital control), введені в червні 2015 року у зв'язку з найгостріших фінансовою кризою і масовим зняттям коштів з рахунків, повідомляє Прайм.

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В уряді країни зазначають, що це стало можливим у зв'язку із покращенням ситуації в економіці. Вкладникам тепер зможуть знімати з рахунку готівкою 1,8 тисячі євро за календарний місяць. Таку ж суму можна зняти з картки за кордоном. Досі було дозволено знімати 840 євро раз на два тижні.

Скасовується також низка обмежень на відкриття рахунків для отримання зарплати та для ведення підприємницької діяльності. Деякі заходи полегшують бізнесменам ведення справ з партнерами за кордоном.

Крім цього, можна буде знімати готівкою до 50% коштів, які після 1 вересня 2017 року переводяться з-за кордону на поточні рахунки в кредитних установах в Греції. Зараз дозволено знімати до 30% "нових грошей", що надходять з-за кордону. Грекам дозволяється перевозити за кордон готівку до двох тисяч євро або еквівалент в іноземній валюті на особу за одну поїздку за кордон. Обмеження не стосується іноземців, які постійно проживають за кордоном.

Чергове ослаблення заходів контролю очікувалося вже кілька місяців, уряд підготував і "дорожню карту" для скасування capital control.

Уряд Греції 28 червня 2015 року ввів контроль за рухом капіталів, запровадив ліміт на зняття готівки у банку – 60 євро на день, або 420 євро на тиждень. На тиждень були оголошені "банківські канікули", на п'ять тижнів була закрита Афінська біржа, були введені обмеження на обмінні операції та операції на електронному вторинному ринку цінних паперів, був припинений викуп акцій різних фондів та посередницькі операції з цінними паперами, що обертаються на грецькому ринку. Хоча більшу частину обмежень на банківську діяльність та на роботу біржі було скасовано ще в грудні 2015 року, багато заходів продовжували діяти.