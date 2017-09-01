Залишок коштів на рахунку Держказначейства оновив 15-річний максимум

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2017 року становить 61,151 мільярда гривень, що є максимальним значенням показника з початку 2003 року.

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За інформацією Держказначейства, у порівнянні з даними на 1 серпня залишок на 1 вересня зріс на 17,082 мільярда гривень, або на 38,8%.

Порівняно з показником на початок поточного року залишок коштів на ЄКР зріс у 4,3 рази, порівняно з аналогічним показником минулого року - в 2,6 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 серпня 2017 року становить 44,069 мільярда гривень, що на 1,076 мільярда гривень, або на 2,4%, менше показника на 1 липня.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.