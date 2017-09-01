Бюджет з початку року виконаний з профіцитом 27 мільярдів - Мінфін

Державний бюджет України за січень-липень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 27,003 мільярда гривень проти 49,945 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, доходи держбюджету за цей період склали 447,715 мільярда гривень, витрати – 420,489 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-липень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 52,820 мільярда гривень проти 22,884 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Доходи зведеного бюджету за цей період склали 567,044 мільярда гривень, витрати – 513,848 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становить 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 мільярда гривень, витрати – 800 мільярдів гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.