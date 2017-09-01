Гривня в перший день осені трохи здала позиції

У п'ятницю, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,74/25,76 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,62/30,64 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,7314 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 172 угоди на суму 90,74 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,70 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,42/30,46 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.