НБУ в серпні поповнив резерви на міжбанку на $278 мільйонів

Національний банк України у серпні станом на 30 число поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 278 мільйонів доларів США.

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Як йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за серпень, опублікованому на сайті регулятора, з початку року НБУ поповнив резерви на міжбанку на 1,7 мільярда доларів.

Регулятор відзначив, що в серпні вдалося збільшити обсяги купівлі валюти для поповнення резервів, не перешкоджаючи поступового зміцнення курсу під дією фундаментальних факторів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк на валютному аукціоні вчора, 31 серпня, продав банкам 44,3 мільйона доларів, провівши аукціон з продажу валюти вперше після майже двомісячної перерви.

Сьогодні, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,74/25,76 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 12:00 встановився на рівні 25,7314 гривні/долар.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.