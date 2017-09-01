Нацбанк: у серпні гривня зміцнилася до долара на 1,8%

Тенденція зміцнення гривні до долара США на валютному ринку в серпні посилилася, і за місяць за станом на 30 серпня офіційний обмінний курс національної валюти до долара США зміцнився на 1,8%.

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Про це йдеться в Макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за серпень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, з початку року гривня за офіційним курсом зміцнилася до долара США на 6,4%.

Нацбанк зазначив, що в серпні тривало перевищення надходжень валюти від нерезидентів над її перерахуваннями, а також зберігалася висока пропозиція готівкової валюти з боку населення.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до відкриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,70 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 10:30 встановився на рівні 25,6906 гривні/долар.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.