"ПриватБанк" призупинив продаж валюти клієнтам через "Приват24"

"ПриватБанк" припинив продаж іноземної валюти для клієнтів "Приват24". Про це написав колишній перший заступник голови правління банку Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі (31.08.2017) "ПриватБанк" призупиняє продаж інвалюти клієнтам в Приват24 та інших дистанційних каналах обслуговування", - йдеться в його повідомленні.

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"Купівля валюти у клієнтів поки залишається в такому вигляді, але протягом тижня будуть введені обмеження за часом проведення операцій", - додав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фінустанови, регламент операцій в онлайн-банку «Приват24» доопрацьовується з урахуванням вимог законодавства щодо проведення безготівкових валютно-обмінних операцій фізосіб виключно через міжбанківський валютний ринок.

У банку зазначили, що продати валюту за оновленим регламентом у дистанційних каналах банку можна буде в робочі дні з 10:00 до 16:00 за поточним курсом на момент проведення операції.