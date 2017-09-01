НБУ починає щомісячну публікацію звітності банків

Національний банк України з вересня починає щомісячну публікацію індивідуальних показників діяльності банків.

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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №85, інформація про кожен банк міститиме оборотно-сальдовий баланс, а також структуру кредитів та їх розподіл за видами економічної діяльності.

Крім того, з початку 2018 року Нацбанк публікуватиме звіти про структуру регулятивного капіталу банків.

На думку регулятора, розкриття звітності банків дасть змогу клієнтам та інвесторам більш повно оцінювати фінансове становище окремих фінустанов і приймати зважені рішення про співпрацю з ними.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-липень 2017 року одержали 223 млн грн збитку, що в 41,5 раза менше від збитку за підсумками січня-липня 2016 року.

У 2016 році банківська система України відновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат з урахуванням неплатоспроможних банків у 160,143 млрд грн.