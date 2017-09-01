В Україні зменшилися зарплатні борги, але все одно перевищують 2 мільярди

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в серпні 2017 року зменшилася на 6% порівняно з липнем і становить 2,37 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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Порівняно з серпнем 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 16,1%, або на 331 млн грн.

Найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської (22,8%), Донецької (21,2%) і Харківської (10,9%) областей.

Найменші суми заборгованості нагромадили підприємства Чернівецької (0,07%), Закарпатської (0,14%) і Житомирської (0,18%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в липні 2017 року заборгованість з виплати заробітної плати в Україні збільшилася на 3% порівняно з червнем і на 31 липня становила майже 2,4 млрд грн.