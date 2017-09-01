ЗМІ: до України восени прибудуть три місії МВФ – отримання траншу цього року під питанням

У вересні-жовтні до України прибудуть три місії МВФ. Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело, обізнане про візити Міжнародного валютного фонду.

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Мова йде про технічні місії, які вивчатимуть підготовку проекту держбюджету-2018, пенсійної реформи і так далі.

Перша місія почнеться вже в понеділок, 4 вересня, ще одна планувалася на 14 вересня. Ця місія може початися 12 вересня.

Незважаючи на публічні запевнення НБУ і Мінфіну про те, що Україна до кінця року планує отримувати транші МВФ, деякі представники НБУ налаштовані не так оптимістично.

"У нас немає розуміння, чи буде транш цього року. При цьому місія буде, коли у НБУ немає нового голови, і зараз можуть на деякий час відсторонити міністра фінансів", - говорить джерело в НБУ.

Мова йде про те, що у вересні парламент повинен отримати подання президента на звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка з 11 травня перебуває у відпустці, а також розглянути подання на призначення нового голови НБУ. Ймовірний кандидат - голова «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук.

Відсторонення міністра фінансів може статися в разі успішного розслідування кримінального провадження.

"Зараз по Данилюку почнуться активні дії і наступного тижня його можуть відсторонити на час слідства, щоб прибрати відомство з-під удару Луценка (Юрій Луценко, генеральний прокурор – ред.)", - сказав співрозмовник FinClub в Мінфіні.

Нагадаємо, як повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді, місія МВФ почне роботу в Києві 12 вересня.

За його словами, представники Фонду проінспектують виконання нашою країною зобов'язань для чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення швидшого та стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати в поточному році ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.