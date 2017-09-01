Союз підприємців підписав меморандум про співпрацю з Товариством ветеранів розвідки Військово-морського флоту

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) підписав меморандум про співпрацю з Товариством ветеранів розвідки Військово-морського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано на засіданні правління УСПП президентом Анатолієм Кінахом і головою громадської організації «Товариство ветеранів розвідки Військово-морського флоту» Олександром Мармашовим.

«Ми бачимо, що, крім загроз із точки зору розвитку економіки за прагматичним показниками, існує досить серйозна ментальна загроза, коли ми можемо втратити інституційну пам'ять, повагу до минулого, повагу до того, що зробили для нас діди і прадіди. Дуже важливо зміцнювати на основі інституційної пам'яті позитивне спадкування: так відбувається у всіх країнах. Подібні організації (Товариство ветеранів розвідки Військово-морського флоту) займаються цими питаннями, і ми готові їм активно допомагати», - зазначив Кінах.

У рамках засідання правління Союзу промисловців і підприємців Кінах привітав усіх із Днем підприємця, зазначивши, що важливим є збіг свята з набуттям чинності в повному обсягу Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

«Я хочу наголосити, що український бізнес підтримує незворотну економічну і політичну інтеграцію України в європейський і світовий простір. Для нас це питання пов'язане з необхідністю динамічно прискореної модернізації нашої економіки і що дуже важливо - затвердження на українській землі сучасних європейських міжнародних стандартів, верховенства права, справедливої конкуренції, захисту прав інвестора, прав власника», - сказав голова УСПП.

Кінах також наголосив на вагомому внеску своїх колег - членів УСПП в економічний розвиток України, їх досягнення у сфері підприємницької діяльності, високий професіоналізм та багаторічну старанну роботу.

Президент УСПП наголосив на важливості розвитку підприємництва в країні, розвитку бізнес-товариства і, як результат, - виведення України на більш високий рівень у світовому економічному просторі.

«На підставі співпраці з Антикризовою радою громадських організацій України була підготовлена програма спільних дій влади та бізнесу, яка перебуває у президента, в парламенті, в уряді. Там вказані конкретні технології і дії з подолання системної кризи в Україні в різних сферах бізнесу. Ми впевнені, що це має принципове значення, оскільки Україна перебуває в умовах безпрецедентних ризиків, одночасно захищаючи свою територіальну цілісність і борючись за гідну позицію в світі», - сказав Кінах у коментарі журналістам.

Довідка УНІАН. Український союз промисловців і підприємців (УСПП) - всеукраїнська громадська організація, створена з метою захисту економічних і соціальних прав промисловців і підприємців України. УСПП був створений 15 лютого 1992 року. У складі УСПП працюють 28 регіональних відділень, 73 філії та 22 представництва, а також 34 комісії з різних питань. Серед партнерів Союзу - понад 100 громадських організацій.

Київська громадська організація «Товариство ветеранів розвідки Військово-морського флоту» була створена 25 серпня 2004 року. Основними напрямами роботи організації є військово-патріотичне виховання молоді, пропаганда бойових традицій військово-морського флоту, архівні та експедиційні роботи, пошук і перепоховання останків загиблих у роки Великої Вітчизняної війни воїнів, відновлення зруйнованих і встановлення нових пам'ятників морякам військових флотилій, міжнародне співробітництво з ветеранськими і громадськими організаціями.