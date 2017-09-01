Експерти спрогнозували, що буде з гривнею восени

Українські економісти прогнозують, що восени українська гривня знизиться щодо світових валют. За різними прогнозами, до кінця року долар вартуватиме 27-28,5 грн/дол.

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За словами виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової, осінь - традиційний період, коли вартість гривні трохи знижується, а долара зростає.

«Це пов'язано з початком бізнес-сезону і активацією на міжбанківському валютному ринку компаній, що мають зобов'язання за зовнішніми контрактами. Відповідно, підвищений попит на іноземну валюту тисне на курс гривні», - пояснює експерт, пише ТСН.

Коробкова в найближчі місяці очікує курс долара в діапазоні 25,5-26,5 грн.

«Наразі середній курс від початку року становить 26,52 грн/дол. Багато аналітиків прогнозують курс на кінець року в діапазоні 27-28 грн/дол., тож середній 27,2 грн/дол., який було закладено у бюджет на 2017 рік, є цілком ймовірний», - зазначила вона.

«З огляду на стан поточного рахунку, ми очікуємо плавну девальвацію гривні. Проте, ми більш оптимістичні щодо 2018 року й очікуємо зростання курсу до 28-28,5 грн/дол.», - додала вона.

Виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко прогнозує, що на кінець нинішнього року, ймовірно, буде курс 28,5 грн за долар, і це за умови, якщо не буде жодних катаклізмів.

«Водночас, якщо будуть проводитися активні реформи, якщо наступного року в країну будуть вкладатися прямі іноземні інвестиції у значно більших обсягах, то ми зможемо побачити зміцнення гривні до рівня 27 грн за долар», - зазначив експерт.

Головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що ситуація на валютному ринку виявилась кращою, ніж очікувалось на початку року.

«Щодо прогнозів курсу на 2018 рік, то наші більш оптимістичні, ніж урядові. Наш середньорічний прогноз на 2018 рік - 27,3 грн за долар. Невеличку девальвацію гривні порівняно з цим роком прогнозуємо, в першу чергу, через очікуване зниження зовнішніх цін на сталь та руду та сповільнення реформ», - сказала експерт.

Але якщо Україна продовжить проводити реформи в рамках співпраці з МВФ, притік капіталу в країну продовжиться. Тоді курс гривні може бути міцнішим, ніж ми зараз прогнозуємо, додала Білан.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, тенденція зміцнення гривні до долара США на валютному ринку в серпні посилилася, і за місяць станом на 30 серпня офіційний обмінний курс національної валюти до долара США зміцнився на 1,8%.

За оцінками НБУ, з початку року гривня за офіційним курсом зміцнилася до долара США на 6,4%.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,70 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ на 10:30 встановився на рівні 25,6906 грн/дол.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/ дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.