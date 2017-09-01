Мінекономрозвитку назвало найбільших донорів України

Україна в першому півріччі 2017 року реалізовувала 415 проектів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 5,32 млрд дол. США, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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За інформацією міністерства, найбільшими донорами технічної допомоги стали США - 104 проекту на 1,5 млрд дол., Європейський банк реконструкції і розвитку - 39 проектів на 671,1 млн дол., Європейський Союз - 139 проектів на 326,5 млн дол.

Серед найбільших донорів також Німеччина - 26 проектів на 206,9 млн дол., Канада - 20 проектів на 150,3 млн дол. І Японія - 7 проектів на 20,9 млн дол.

Також повідомляється, що 21% фінансування спрямовано в сферу національної безпеки і оборони, 21% - ядерної безпеки (без урахування Чорнобильського фонду).

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за січень-червень зріс на 4,04 млрд дол., або 5,7% в доларовому еквіваленті - до 75,01 млрд дол. США, на 27,89 млрд грн, або 1,4%, у гривневому еквіваленті - до 1,957 трлн грн.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.