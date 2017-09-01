Гривня втрачає позиції на міжбанку

У п'ятницю, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,79 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,69/30,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до закриття торгів встановився на рівні 25,7484 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 538 угод на суму 337,32 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,74/25,76 грн/дол. Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,62/30,64 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.