Долар і євро подорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні
20:09, 01 вересня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 4 вересня: 100 USD – 2574.8384 грн; 100 EUR – 3069.2074 грн; 10 RUR – 4.4351 грн.
Нацбанк опустив офіційний курс гривні / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2574.8384 (1 вересня – 2569.3957)
100 EUR – 3069.2074 (1 вересня – 3038.3104)
10 RUR – 4.4351 (1 вересня – 4.3887)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 вересня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,79 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,69/30,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.
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