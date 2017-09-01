Долар і євро подорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2574.8384 (1 вересня – 2569.3957)

100 EUR – 3069.2074 (1 вересня – 3038.3104)

10 RUR – 4.4351 (1 вересня – 4.3887)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 вересня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,77/25,79 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,69/30,72 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.