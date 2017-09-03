"Відрізати Північну Корею економічно": США готують нові санкції проти КНДР

Глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив у неділю, що готує нові економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на останні ядерні випробування. Як пише Politico, про це він заявив в ефірі FoxNews.

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«Зрозуміло, що така поведінка абсолютно неприйнятна», - сказав Мнучин в ефірі «Fox News Sunday».

«Ми вже почали з санкцій проти Північної Кореї, але я збираюся розробити пакет санкцій, щоб представити його президентові для затвердження, що кожен, хто хоче займатися торгівлею або бізнесом з ними, не зможе торгувати або робити бізнес з нами», - пояснив Мнучин.

«Ми будемо працювати з нашими союзниками. Ми будемо працювати з Китаєм, але люди повинні відрізати Північну Корею економічно. Це неприйнятна поведінка», - підкреслив глава Мінфіну США.

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосили про успішне проведення випробування водневої бомби. Ці дії КНДР засудили світові лідери, а також міжнародні організації. Зокрема, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьян Курц закликав Радбез ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї і назвав дії КНДР безрозсудними і безвідповідальними.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

Зважаючи на це Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.