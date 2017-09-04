Нацбанк хоче знову пом'якшити обмеження на валютному ринку

Національний банк планує низку чергових кроків щодо пом'якшення регулювання на валютному ринку, в тому числі скасування вимоги про попереднє депонування гривневих коштів під купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на окремому рахунку (режим "Т+1").

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Як повідомляється на сайті регулятора, також НБУ планує розширити можливості банків щодо купівлі валюти та відмовитися від обов'язкової реєстрації міжбанківських угод учасників ринку до системи "Валклі" та "Кредінфо".

Крім того, що Нацбанк планує надати банкам можливість використання валюти як застави для одержання кредитів овернайт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення будуть передані на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, низку кроків щодо лібералізації валютного регулювання можливий відразу після вступу в силу нового закону "Про валюту", однак повна лібералізація можлива лише після запровадження в Україні ефективного податкового законодавства.