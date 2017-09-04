Світовий банк за 25 років виділив Україні майже $12 мільярдів

Світовий банк протягом 25 років виділив на фінансування інвестиційних проектів в Україні 11,605 мільярда доларів, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

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Як зазначається у повідомленні, кошти були спрямовані на інституційний розвиток органів державної влади, підтримку окремих напрямків і проектів у пріоритетних галузях і сферах, а також системні проекти, спрямовані на підтримку реформ та збалансування державного бюджету України.

Також повідомляється, що міністр фінансів України Олександр Данилюк взяв участь у черговому спільному перегляд портфеля проектів Світового банку в Україні, однак результати цього перегляду не уточнюються.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій та фінансування приватного сектора.