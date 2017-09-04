Гривня продовжує здавати позиції на міжбанку

В понеділок, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,87/25,89 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,83/30,86 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,44/0,45 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9175 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 172 угоди на суму 94,6 мільйона доларів.