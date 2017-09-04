Золото подорожчало до максимуму майже за рік

Вартість золота в ході сьогоднішніх торгів виросла до максимуму майже одного року на тлі втечі інвесторів від ризику у зв'язку з занепокоєнням про те, що КНДР може знову запустити ракету, після шостого і самого потужного ядерного випробування, повідомляє Reuters.

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"12:03 за Києвом золото торгувалося по 1334,21 долара за тройську унцію в порівнянні з 1324,57 долара за унцію при закритті торгів у п'ятницю. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 9,5 долара до 1340 доларів за унцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому срібло торгувалося по 17,82 долара за унцію порівняно з 17,68 долара до закриття торгів у п'ятницю, платина коштувала 1009,24 долара порівняно з 1004,50 долара, паладій - 985,00 долара проти 980,50 долара.

Південна Корея в понеділок заявила, що обговорює з США розміщення авіаносців і стратегічних бомбардувальників на Корейському півострові після того, як з'явилися ознаки підготовлюваних Пхеньяном нових ракетних випробувань.

Північна Корея провела в неділю шості за рахунком ядерні випробування, в ході яких, як заявляє Пхеньян була протестована вдосконалена воднева бомба. Новий крок КНДР може призвести до "масштабних" дій у відповідь з боку США, в разі загрози для самої держави або його союзників.

Ієна та суверенні облігації Японії також зросли в понеділок, оскільки здійснене Північною Кореєю ядерне випробування спровокувало інтерес до активів-сховищ, хоча втрати фондових ринків були обмежені.

Інвестори також чекають засідання Європейського Центробанку в четвер. На думку економістів, ЄЦБ не змінить курс монетарної політики в цьому місяці, але регулятор, ймовірно, оголосить про скорочення програми покупки активів в жовтні.