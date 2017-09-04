У Раді пообіцяли підвищити українцям зарплати

У державний бюджет на 2018 рік планують закласти збільшення заробітних плат. Про це повідомляє Газета.ua з посиланням на заяву спікера парламенту Андрія Парубія.

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"Сьогодні ми намагаємося у тих рамках працювати, щоб до 15-го проект бюджету вже був наданий депутатам для майбутнього обговорення. Сподіваюся, нам вдасться ці етапи витримати...

Щодо конкретних цифр, їхній кінцевий результат буде після обговорення у комітетах, між Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Хочу підтвердити, що підняття заробітних плат буде одним із пріоритетів у розгляді бюджету", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2017 року мінімальну зарплату в Україні було підвищено більш ніж у 2 рази - до 3200 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлено на рівні 1684 гривень.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2017 року порівняно з минулим місяцем збільшилася на 7,6% - до 7360 гривень.

Порівняно з червнем 2016 року, зростання середньої зарплати в червні 2017 року становило 37,9%, що в натуральному еквіваленті становить 2789 гривень.

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2017 року порівняно з травнем збільшилася на 5,8% - до 5337 гривень, а щодо червня 2016 року - на 18,9%.