Голова Мінфіну: в майбутньому Україна як акціонер МВФ і Світового банку допомагатиме іншим країнам

Співпраця з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком необхідна Україні для демонстрації впевненості іноземним інвесторам і партнерам в тому, що наша країна рухається правильним шляхом, і реформи будуть продовжені.

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Про це написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Реформи, які ми впроваджуємо в рамках співпраці з МВФ і Світовим банком, потрібні не міжнародним фінансовим інституціям, а нам. Цих змін від нас вимагає українське суспільство. Саме майбутнє нашої країни вимагає земельної та пенсійної реформ, приватизації державних підприємств, бюджетної дисципліни, реформи Державної фіскальної служби тощо», - зазначив міністр.

Також Данилюк підкреслив, що робота з МВФ і Світовим банком - це досвід та інноваційні рішення. «Ми зацікавлені в тому, щоб зі всього світового досвіду обрати для себе найкращі практики. В цьому допомога МВФ і Світового банку є дуже цінною», - додав він.

Міністр зазначив, що завдяки реформам, проведеним у рамках співпраці з фондом, економіка України продовжить відновлюватися, і в найближчому майбутньому Україна, як акціонер МВФ і Світового банку, допомагатиме іншим країнам. «Впевнений, наш досвід буде цінним та корисним. А головне – успішним», - резюмував Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу з метою досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.

Україна розраховує отримати в поточному році ще два транші від МВФ на суму 3 млрд дол.

Чергова місія фонду очікується в Києві з 12 вересня.