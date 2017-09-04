Рекордне зростання євро та підвищення рейтингу України за версією Moody's: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Moody's підвищило рейтинги України з Саа3 до Саа2 і покращило прогноз зі "стабільного" до "позитивного"; відповідно покращено рейтинги шести банків. Також Україна піднялася з 14 на 12 місце з 67 країн в рейтингу виробників сталі за результатом 7 місяців 2017 року, виробивши 12,3 млн тонн сталі.

Корпорація OPIC (США) планує інвестувати $250 млн в проекти "Енергоатому" та $400 млн у вітрову енергетику. Українсько-німецька компанія інвестує €800 тисяч у модернізацію сміттєзвалища на Полтавщині, з метою виробництва електроенергії зі сміття.

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Українські заробітчани в Німеччині в 2016 році переказали додому рекордні за останні 5 років €56 млн. А 4 тисячі українських біженців отримали дозвіл на переселення в США за 10 місяців поточного фіскального року проти 2,5 тисяч осіб за весь 2016 рік. Збитки від урагану Харві, який пронісся у США, оцінили у $180 мільярдів. Це виводить його у топ-10 найбільш руйнівних ураганів в історії Сполучених Штатів.

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У той же час курс євро відносно долара перевищив дворічний максимум, сягнувши рівня $1,1966.