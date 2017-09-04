В Україні дорожчають долар і євро: Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2590.6249 (4 вересня – 2574.8384)

100 EUR – 3084.1389 (4 вересня – 3069.2074)

10 RUR – 4.4835 (4 вересня – 4.4351)

У понеділок, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,82/25,87 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 30,73/30,79 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,44/0,45 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17.00 встановився на рівні 25,9062 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 474 угоди на суму 284,48 млн дол.