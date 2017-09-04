Зростання цін прискориться: Рада з фінансової стабільності очікує зростання інфляції вище за прогнози

Рада з фінансової стабільності вважає системні ризики для фінансової системи України контрольованими, а очікування - позитивними.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на підсумки чергового засідання ради за участю представників НБУ, Міністерства фінансів та інших регуляторів фінансового ринку.

Рада зазначила, що економічне зростання в країні є волатильним і помірним в результаті негативного ефекту блокади неконтрольованих територій, однак цей ріст повинен прискоритися в 2018 році.

У той же час рада відзначила підвищення ризиків більш істотного відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону на кінець поточного року (8% плюс/мінус 2 п. п.) в результаті стрімкого зростання цін на овочі та фрукти після несприятливих погодних умов та скорочення пропозиції м'ясомолочної продукції на внутрішньому ринку.

При цьому, як наголошується в повідомленні, фундаментальний тиск на інфляцію залишається помірним завдяки низькій волатильності на валютному ринку і стабілізації інфляційних очікувань.

Довідка УНІАН. Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України під керівництвом голови Національного банку і міністра фінансів за участю керівництва Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.