В Україні з'явилися перші криптомати для покупки біткойнів

У Києві розміщені перші в країні шість криптоматів для продажу біткойнів за готівку. Про це повідомляє KUNA Bitcoin Agency на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні, 4 вересня, розпочалося відкрите тестування системи криптоматів в Україні. Приватний підприємець, який купив перші шість терміналів для продажу біткойнів за готівку, вже розмістив їх у Києві, ще два наступного тижня з'являться в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Технічну частину роботи криптоматів забезпечує криптовалютна біржа KUNA, покупка відбувається за поточним курсом біткойна, використовуючи API біржі.

Відзначається, що після завершення тестування всі бажаючі зможуть придбати криптомати для установки. Вже отримані заявки на більш ніж 150 крипто-терміналів по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Нацбанку заявили, що Bitcoin не потрапляє під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, які готові їх брати.

Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія кріптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.